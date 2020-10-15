ЕСПЧ рассмотрит жалобу Бойко-Великого на его арест

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу предпринимателя Василия Бойко-Великого на его арест по уголовному делу о растрате средств банка "Кредит Экспресс", сообщил адвокат бизнесмена Игорь Зубер.

"Российское правительство должно представить свою позицию до 25 января", - добавил он.

Бойко-Великий в жалобе указал, что считает свой арест незаконным.

Как добавил Зубер, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу ЗАО "Земельное общество "Аннинское", входящего в агрохолдинг "Русское молоко", на арест земельного участка общей площадью более 335,5 тыс. кв. м, наложенный в рамках первого уголовного дела в отношении Бойко-Великого, которое к настоящему времени прекращено.

"В результате неправомерного ареста земельного участка, юридическое лицо, основным видом экономической деятельности которого является выращивание зерновых культур, не может в полной мере осуществлять предпринимательскую деятельность и распоряжаться своим имуществом на протяжении 12 лет", - пояснил адвокат.

Бойко-Великий, а также еще несколько фигурантов были арестованы в июне прошлого года по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", в настоящее время лишенного лицензии и признанного банкротом. Бизнесмен свою вину не признает.

Бойко-Великий - основатель компании "Вашъ финансовый попечитель". Также известен как православный меценат.