Бизнесмену Бойко-Великому продлили арест до середины ноября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 19 ноября продлил арест предпринимателю Василию Бойко-Великому по делу о растрате средств банка "Кредит Экспресс", сообщил адвокат бизнесмена Игорь Зубер. Он будет обжаловать это решение и пообещал направить новую жалобу в ЕСПЧ.

Бойко-Великого обвиняют в растрате на общую сумму в 89 млн рублей. Он и его подельники были арестованы в июне 2019 года. Расследование дела было завершено в мае.

Бизнесмен вины не признает и связывает свое уголовное преследование с "гражданско-патриотической позицией".

Бойко-Великий - основатель компании "Вашъ финансовый попечитель", в котором в 2010 году ввел православный кодекс. В компанию входит агрохолдинг "Русское молоко" (выпускает товары под брендом "Рузское молоко". "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% в уставном капитале ООО КБ "Кредит Экспресс", по данным "СПАРК-Интерфакс". Бойко-Великий также является президентом культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого и лидером партии "Народное движение "Святая Русь"". Он также известен как православный меценат.