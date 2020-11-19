Глава Севастополя отметил отток туристов в "серый сектор" из-за справок

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе требование для туристов предъявлять справку об отсутствии COVID-19 при заселении в гостиницы приводит к оттоку людей в нелегальный сектор размещения , заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Он допустил, что власти могут отменить это требование.

"К сожалению, никто не хочет жертвовать средствами на получение такого документа. Во-вторых, очень много командировочных, которые выезжают внезапно. И все заканчивается тем, что вместо того, чтобы брать эту справку и размещаться в местах легальных, люди приезжают и размещаются в нелегальных местах без всяких справок", - сообщил он.

В результате добросовестные отельеры теряют деньги, туристы все равно приезжают, и ситуацию с коронавирусом это "сильно не улучшает".

23 ноября региональный оперштаб обсудит возможность отменить это требование по справкам, которое ввели в середине октября, добавил губернатор.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий, ограничена работа ресторанов по ночам.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию нашли у 3600 жителей региона, больше 90 заболевших умерли.