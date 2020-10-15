Минфин предложил брать налог на недвижимость организаций по кадастровой стоимости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минфин считает целесообразным постепенно перейти на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, а не балансовой, сообщил глав ведомства Антон Силуанов.

Его заместитель Леонид Горнин на заседании бюджетного комитета Госдумы сообщил, что Минфин обсуждает с регионами такую возможность. Это значительно увеличит поступления в бюджеты регионов, объяснил он.

Силуанов при этом отметил, что тут должен быть соблюден баланс между поступлением доходов в региональные бюджеты и увеличением налоговой нагрузки на бизнес.

"Правда посередине - если это сильно увеличит поступления субъектов, значит, увеличит нагрузку на бизнес, тем не менее, то, что Леонид Владимирович (Горнин. - ИФ.) сказал, наверное, это правильное решение. Все граждане платят налоги на имущество исходя не из БТИшной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Поэтому, наверное, и бизнесу нужно сделать постепенный переход, за год это неправильно делать, налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости", - сказал министр.

"Сегодня около 40%, насколько я знаю, платится по рыночной стоимости, большая часть сохраняется по балансовой стоимости. Переход на рыночную оценку этого недвижимого имущества - это правильное решение, но делать надо аккуратно" - подчеркнул он.

Говоря о предложениях вновь вернуть налог на недвижимость, снизив общую предельную ставку, Силуанов отметил, что более резонно четко разграничить понятия движимого и недвижимого имущества в законодательстве (часто возникали споры бизнеса и налоговиков, к чему относить то или иное имущество).

"Сейчас я слышу разные предложения - вернуться к этому налогу, снизить общую ставку налогообложения, сейчас она 2,2%, если включаем "движку", то давайте снизим до 1,7%, и так далее. Мне кажется, сейчас самое главное - четко сделать разграничение между движимым и недвижимым имуществом, у нас была такая проблема. Хотя сейчас, по данным налоговой службы, буквально десяток споров в судах есть. В целом и эта проблема тоже была решена за последнее время", - сказал он.

Министр отметил, что ранее, когда бизнес просил исключить из базы налога на имущество движимое имущество, он аргументировал это тем, что это налог на модернизацию: "купил станок - плати по полной налог на движимое имущество". "По предложению бизнеса его исключили. Мы с вами два года назад рассматривали вопрос компенсации субъектам - передали часть акцизов, финансовой помощи, другие источники, забрали орфанников на федеральный бюджет. Это было сделано целенаправленно, чтобы поддержать бизнес, но и субъекты Федерации получили компенсацию ресурсов", - сказал он.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров в свою очередь отметил, что такое предложение ударит по доходам региональных бюджетов, куда зачисляется налог.

"Бизнес, который просил одного - давайте только недвижимое (облагать. - ИФ.) (. . .), теперь говорит - нет, нас не устраивает это, потому что по недвижимому у вас 2,2% ставка (ставки налога на имущество организаций устанавливаются законами субъектов РФ, но не могут превышать 2,2%. - ИФ.), давайте теперь сделаем иначе - давайте будет движимое и недвижимое вместе, ну а ставку сделаем 1,1%. Классное решение, мне очень нравится, тем более, я смотрю, в Совете Федерации готовы такое решение поддерживать. За чей счет банкет? Тем коллегам, которые в палате регионов выступают с такими предложениями, я бы рекомендовал посчитать долю движимого имущества и долю недвижимого имущества, и что будет для бюджетов регионов означать такое предложение", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в бизнесе нет общих интересов по этому вопросу - "у тех, кто занимается зданиями под торговые центры, свои интересы, а у тех, у кого станки и оборудование - совершенно другие интересы".

Он также отметил, что необходимо в Гражданском кодексе РФ четко разграничить понятия движимого и недвижимого имущества, "чтобы понимание было у бизнеса, что с этого у меня могут взять, а с этого не могут взять".

В материалах к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов говорится, что Минфин проработает возможность возврата движимого имущества в объект налогообложения налога на имущество организаций с одновременным снижением предельной ставки налога. В материалах отмечалось, что необходимо определить оптимальный размер предельной налоговой ставки, обеспечивающий, с одной стороны, недопущение роста налоговой нагрузки на бизнес, и с другой стороны, соблюдение интересов бюджетов регионов.

Движимое имущество было выведено из базы налога на имущество организаций с 2019 года в результате дискуссии между бизнесом, который жаловался на сложность такого налога, и регионами, в бюджеты которых налог зачисляется. Но уже осенью 2019 года РСПП обратился в правительство с предложением снизить ставку налога на имущество организаций и вернуть в налогооблагаемую базу движимое имущество.

Минфин обещал рассмотреть такую возможность. "Если вернуться опять к налогообложению движимого и недвижимого имущества, снизить ставку, это не решит, конечно, дискуссии, что куда относится (к движимому и недвижимому имуществу - прим. ИФ), но надо взвесить это предложение - ставку отполовинить по недвижимому имуществу, но тогда объектом налогообложения будет все имущество - движимое и недвижимое. Давайте посмотрим, готовы здесь работать", - сказал Силуанов на заседании правления РСПП в октябре 2019 года.

Позже на тот момент директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов пояснил, что технически объединить налогооблагаемые базы достаточно просто. "У вас же в любом случае все объекты на балансе числятся. Есть объекты, которые облагаются по кадастровой стоимости - торгово-развлекательные центры, офисные центры, жилая недвижимость - эти объекты просто исключаете, а все остальное - это, на самом деле, микс движимого и недвижимого имущества. Просто остаточная балансовая стоимость имущества, вот и все", - сказал он.

Отвечая на вопрос о целесообразности такого решения, Сазанов отметил, что все определяется в данном случае доходами регионов. "Если доходы субъектов не пострадают, идея абсолютно здравая. (. . .) Если есть какой-то уровень ставки, который позволит не допустить снижения доходов субъектов, эта идея абсолютно здравая, которая прекратит все споры. Но у меня возникает опасение, что если это предлагает бизнес, скорее всего, здесь есть какой-то подвох, поэтому здесь все надо аккуратно смотреть", - сказал он.