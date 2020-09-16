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Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы, стоящие перед страной, должны решаться не только за счет нефтяной отрасли, все доходные отрасли должны принимать участие в этом, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно помнить, что бюджет - это финансовый документ, но это документ не о цифрах, а о людях, это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, которые позволяют обеспечить необходимые доходы. Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", - сказал он, выступая на заседании правительства.

"Вот лишь некоторые из наших предложений. Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", - сказал также премьер.

Помимо этого, дополнительные доходы, по словам Мишустина, должен принести пересмотр соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран.

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Михаил Мишустин

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