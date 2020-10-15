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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
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Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Карелии Алексей Лесонен и 12 его подчиненных заболели COVID-19, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства Гюльнара Мехралиева.

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"С сегодняшнего дня 13 инфицированных COVID-19 сотрудников министерства, включая министра Лесонена, отправили на больничный. Оставшихся четырех сотрудников перевели на дистанционный режим работы", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, у всех заразившихся коронавирусом сотрудников болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 15 октября, в Карелии зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки - 121 человек.

Карелия Алексей Лесонен коронавирус

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