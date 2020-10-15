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В Карелии выявили рекордный прирост заболеваемости COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Карелии за минувшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили в республиканском оперштабе.

Пандемия коронавируса

Из 121 инфицированного заболели 95, у 31 проявились симптомы средней тяжести. Показатель по заболевшим в штабе также назвали рекордным.

Всего же с начала наблюдений в республике были инфицированы коронавирусом 4 981 человек, 43 заболевших умерли.

По данным ресурса "Стопкоронавирус.рф" на утро 15 октября, в Карелии было выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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