В Карелии выявили рекордный прирост заболеваемости COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Карелии за минувшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили в республиканском оперштабе.

Из 121 инфицированного заболели 95, у 31 проявились симптомы средней тяжести. Показатель по заболевшим в штабе также назвали рекордным.

Всего же с начала наблюдений в республике были инфицированы коронавирусом 4 981 человек, 43 заболевших умерли.

По данным ресурса "Стопкоронавирус.рф" на утро 15 октября, в Карелии было выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции.