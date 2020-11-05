Половину школьников в Карелии отправят на удаленку

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава Карелии Артур Парфенчиков решил перевести на дистанционное обучение с 9 по 30 ноября школьников с пятого по восьмой класс и десятиклассников. Он принял это решение в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в республике.

Ученики девятых, одиннадцатых и младших класов, а также ученики коррекционных школ будут учиться очно. Дополнительное образование переводится на удаленку до конца ноября, кроме случаев, когда проводить его дистанционно невозможно.

Учителям предписано носить маски и очки (либо защитные экраны), в том числе во время уроков.

Жителям Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет рекомендовано не посещать общественные места, кроме аптек и больниц с поликлиниками. Для них установлен график посещения магазинов и учреждений общепита: это возможно по понедельникам, средам и пятницам с полудня до 16:00. Остальным горожанам в эти часы рекомендовано в магазины не ходить. В выходные пожилым разрешили ходить на ярмарки, которые проводятся на открытом воздухе.

Региональный оперштаб утром в четверг сообщил, что за минувшие сутки в республике выявили рекордные 217 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как в последние недели в среднем прирост колебался в пределах от 80 до 100 случаев.

Всего с начала пандемии в Карелии выявили 7200 заразившихся коронавирусом, 55 заболевших умерли.