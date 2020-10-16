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Власти Кубани ужесточили масочный режим

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе до 31 октября действие режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

"В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции постановляю продлить с 16 октября 2020 года до 0 часов 00 минут 31 октября 2020 года режим функционирования "Повышенная готовность", – говорится в публикуемом в четверг постановлении губернатора.

Кондратьев также ужесточил на Кубани масочный режим. В документе говорится, что маску необходимо надевать в местах массового пребывания людей не только в помещениях, но и на открытом воздухе.

В постановлении также сохраняется жесткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Краснодарский край коронавирус COVID-19

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