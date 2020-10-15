В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 754 новых случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост в четверг ниже данных среды, когда за сутки был выявлен 14 231 случай.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 942, но это ниже показателя среды, превысившего 4,5 тысячи. За последние сутки 1 953 человека были выписаны, 57 скончались.

Рост числа случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достигло 14 тысяч случаев.

За сутки выздоровели 8 392 пациента, умерли 286 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 354 тыс. 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умер 23 491 человек, вылечились 1 млн 048 тыс. 097 человек.

Заболеваемость в регионах

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрированы 638 новых случаев COVID-19. Еще 439 случаев выявлены в Московской области, по 281 - в Ростовской и Нижегородской областях, 217 - в Воронежской области, 213 - в Свердловской области, 204 - в Красноярском крае, 195 - в Ханты-Мансийском АО, 193 - в Архангельской области, 183 - в Иркутской области, 178 - в Алтайском крае, по 177 - в Кемеровской области и в Забайкальском крае, 174 - в Ульяновской области.

Кроме того, 170 случаев выявлены в Томской области, по 167 - в Волгоградской и в Оренбургской областях, по 163 - в Ставропольском крае и в Крыму, 162 - в Ямало-Ненецком АО, 158 - в Омской области, 157 - в Мурманской области, 156 - в Коми, 152 - в Саратовской области, 150 - в Пензенской области, 134 - в Самарской области, 133 - в Тюменской области, 130 - в Якутии, 127 - в Новосибирской области, 126 - в Удмуртии, 120 - в Хабаровском крае, 114 - в Орловской области, 111 - в Пермском крае, 107 - в Бурятии, 106 - в Краснодарском крае, 104 - в Тверской области, 102 - в Республике Алтай, 101 - в Приморском крае, 100 - в Кировской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.