Школы Забайкалья переведут на "дистанционку" из-за вспышек COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение вводится в образовательных учреждениях Забайкальского края из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в коллективах, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", - сказал губернатора края Александр Осипов, чьи слова приводятся в сообщении.

Работы детских садов также будет скорректирована, с учетом перехода большинства родителей на удаленную работу. "Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 % ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми", - добавил Осипов.

Крупным предприятиям рекомендовано в ближайшее время составить списки сотрудников, которых можно перевести на "удаленку".

За последние сутки в Забайкалье выявлено рекордное количество случаев заражения COVID-19 - вирус подтвердился еще у 198 человек. За все время нарастающим итогом диагноз поставлен у 9 084 человек, умерли 86 пациентов.