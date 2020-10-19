Назначен новый гендиректор "Российского энергетического агентства"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак назначил на должность генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Алексея Кулапина, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Кулапин возглавлял департамент государственной энергетической политики Минэнерго. При его непосредственном участии были актуализированы ключевые отраслевые документы стратегического планирования - Доктрина энергетической безопасности, Энергетическая стратегия Российской Федерации, разработаны Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК и план мероприятий по развитию в стране водородной энергетики.

"Российское энергетическое агентство" занимается научным, информационно-аналитическим и организационно-технологическим обеспечением национальной энергетической политики.

"Сегодня перед агентством поставлена цель стать ключевым отраслевым центром компетенций: обеспечить качественную аналитическую и методологическую поддержку реализации государственной энергетической политики, содействие в выстраивании эффективного диалога между государством и компаниям ТЭК. Также приоритетным является повышение статуса агентства на международной арене", - говорится в сообщении Минэнерго.

Дело о хищении средств "Российского энергетического агентства"

Как сообщалось, в начале сентября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Тихонов оставлен под стражей на срок до 8 ноября 2020 года. Потерпевшим по уголовному делу признано "Российское энергетическое агентство", следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде. Тихонов свою вину он не признает.

Как заявили в Следственном комитете России, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн рублей, выделенных РЭА для создания информационной системы ГИС ТЭК.

Причастными к хищению следствие в настоящее время считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "ЛАНИТ" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Последние трое были арестованы Басманным судом на тот же срок, что и Тихонов.

Кроме этого, следствие помимо названных фигурантов устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению.