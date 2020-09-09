Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября 2020 года", - огласила решение судья Валентина Левашова.

Потерпевшим по уголовному делу признано ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России, следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде.

Ранее стало известно, что Тихонову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере - хищении более 600 млн рублей. Он вины не признал.

Чиновник был задержан 8 сентября. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович выяснила, что его поместили в изолятор временного содержания на Петровке в 5 часов утра в среду, до этого его допрашивали.

По версии следствия, похищенные 603 млн рублей были выделены Министерством энергетики подведомственному ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) для создания информационной системы. Кроме Тихонова, по делу проходят его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.