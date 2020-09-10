СКР счел замминистра Тихонова организатором хищения более 600 млн руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей, выделенных Минэнерго "Российскому энергетическому агентству", считает организатором аферы замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Об этом Петренко сообщила в четверг "Интерфаксу".

Накануне, 9 сентября, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Тихонова под арест до 8 ноября.

Потерпевшим по уголовному делу признано ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России, следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде.

Тихонову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает.

Как заявили в СКР, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн руб., выделенных РЭА для создания информационной системы топливно-энергетического комплекса.

Причастными к хищению следствие считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Последние трое были арестованы в среду Басманным судом на тот же срок, что и Тихонов.

Кроме этого, по словам Петренко, следствие помимо названных фигурантов устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению.