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В России за сутки выявлено почти 16 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено почти 16 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Еще 15 982 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб. Это очередной антирекорд суточного инфицирования.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тыс. до 10 тыс. к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев.

Всего в стране 1 415 316 эпизодов заболевания COVID-19.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве 5376 новых заболевших за сутки. Это максимальное значение с 12 мая.

Еще 686 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 466 - в Московской области, 292 - в Нижегородской области, 289 - в Ростовской области, 249 - в Свердловской области, 237 - в Воронежской области, 228 - в Архангельской области, 218 - в Красноярском крае. В остальных субъектах РФ менее 200 эпизодов за сутки.

В целом в стране за сутки скончались 179 человек, число жертв за весь период достигло 24 366.

Поправились и выписаны 1 075 904 пациентов, в том числе 5 328 за последние сутки.

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