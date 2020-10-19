В Тюменской области заболели 30% медработников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Тюменской области приостановили оказание плановой и профилактической медпомощи в поликлиниках, поскольку для помощи коронавирусным больным не хватает медиков, сообщил региональный департамент здравоохранения.

"Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. (...) На организацию оказания медпомощи накладывает отпечаток и то, что порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности", - объяснили в департаменте перераспределение работы медперсонала.

В поликлиниках временно отменяются профилактические медосмотры и диспансеризация, а также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

В больницах переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время. Помощь по профилям "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" будет оказываться в прежнем режиме - как экстренном, так и плановом.

В октябре 2020 года отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из которых 23% из-за COVID-19. При этом половина заболевших переносят пневмонию в легкой форме, что позволяет проходить лечение амбулаторно.

По последним данным, в Тюменской области было подтверждено в общем сложности более 11 500 случаев коронавирусной инфекции, умер 51 заболевший.

Ранее на нехватку медиков жаловались в руководстве Томской и Ростовской областей.