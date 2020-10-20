Суд отказал ИП из Норильска в статусе третьего лица в тяжбе Росприроднадзора и Норникеля

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Индивидуальный предприниматель из Норильска Виталий Кондратенко, взявший в аренду участок неподалеку от места разлива нефтепродуктов, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о вступлении в качестве третьего лица в процесс между Росприроднадзором и "Норникелем".

Как следует из картотеки суда, заявление было отклонено судом, причем против просьбы возражал как "Норникель", так и Росприроднадзор, на стороне которого хотел выступить Кондратенко.

Кондратенко, оказывающий услуги в сфере охоты и рыболовства, аргументировал свои требования тем, что он несет убытки из-за невозможности заниматься промысловым выловом и охотой на арендованном участке, так как на рыбалку в регионе введен запрет. Сумму ущерба он не объявил.

Кондратенко обратился за разрешением на вылов рыбы 23 июня, то есть после произошедшей 29 мая аварии на норильской ТЭЦ, отметил представитель "Норникеля", и на момент аварии он не является водопользователем. Кроме того, земельный участок и водный объект, на которые он получил право пользования, не были затронуты аварией, так как разлив был локализован вне реки Пясина.

Росприроднадзор сослался на то, что Кондратенко обосновал требования возможным нарушением его прав, которые возникнут в будущем, что не подлежит судебной защите. При наличии оснований он может подать самостоятельный иск, считает представитель регулятора.

Суд пришел к выводу о том, что аргументы Кондратенко не являются основанием для его наделения статусом третьего лица. Взыскание убытков в этом процессе направлено на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, являющегося тем публичным интересом, в защиту которого Росприроднадзор и обратился в суд, решил суд.

Суд 24 ноября продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании 148 млрд рублей ущерба по итогам аварии на норильской ТЭЦ.

29 мая мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" просели бетонные опоры под резервуаром с соляркой, и в почву и реки попали более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.