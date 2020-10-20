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Что произошло за день: вторник, 20 октября

Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в России, взыскание рекордной суммы с Абызова и расширение санкций против "Северного потока 2"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Заболели еще 16 319 человек, из них в Москве - 4 999. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что плохая выработка антител к вирусу отмечается у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты. Между тем производитель вакцины "Спутник V" заявил о возможности запустить массовую вакцинацию от коронавируса в ноябре.

- Суд взыскал с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Это рекордная для России сумма по аналогичным искам.

- США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ. По данным Buzzfeed, аппараты "Авента-М" нуждались в адаптерах для подключения к электросетям, а также были произведены попавшей под санкции США компанией. Издание отметило и случаи возгорания аппаратов в российских больницах. Производитель усомнился в правдивости этого сообщения.

- Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Вдове режиссера Сергея Бондарчука и матери актера и режиссера Федора Бондарчука было 93 года.

- WSJ узнала о расширении санкций США в отношении судов, задействованных в проекте "Северный поток 2". Издание со ссылкой на директиву Госдепа сообщает, что ограничения коснутся компаний, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на такие суда.

- Германия объявила в розыск основателей компании Mossack Fonseca. Она стояла за разглашением "панамского досье". Юрген Моссак и Рамон Фонсека подозреваются в уклонении от уплаты налогов и связях с преступным миром.

- Телеграм-канал Nexta и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. МВД республики грозит административным наказанием за перепост материалов этого канала.

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