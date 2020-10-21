В ростовской мэрии отрицают сбои в поставках кислорода в COVID-больницу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В 20-й горбольнице Ростова-на-Дону, которая стала коронавирусным госпиталем, не было аварий с поставками и подачей кислорода, которые могли бы вызвать смерти пациентов. Об этом журналистам заявила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

"Информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности. В эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов", - сказала она.

Причину смерти пациентов в 20-й больнице установят патологоанатомы.

Администрация города не располагает предписаниями о ненадлежащем лечении пациентов в больницах, добавила Кожухова.

"В настоящее время контролирующие и следственные органы занимаются расследованием факта распространения ложной информации о смерти пациентов. Надеюсь они установят лиц причастных к этому и привлекут их к ответственности", - заключила замглавы администрации.

21 октября Росздравнадзор сообщил, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко ростовское отделение службы проверит публикации в СМИ о гибели нескольких пациентов больницы №20 из-за нехватки кислорода.

Ранее региональное издание, ссылаясь на высокопостваленного чиновника в системе здравоохранения Ростова-на-Дону и двух медиков из "красной зоны" ГБ№20, сообщило, что в больнице 12 октября был перерыв в подаче кислорода, так как его запасы не успели пополнить. Из-за нехватки кислорода умерли несколько больных, в том числе те, у кого были шансы на выздоровления, утверждают источники.

Смерть 13 пациентов больницы №20 за 12 октября изданию официально подтвердили в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, не называя причин.

"Это очень тревожная информация, мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство", - заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.