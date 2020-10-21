Один из ростовских районов признал напряженность с поставкой кислорода в больницы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Аксайский район Ростовской области отмечает растущую потребность больниц в медицинском кислороде в связи с увеличением числа пациентов с пневмониями, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба глава района Виталий Борзенко.

"Потребность в количестве кислорода у нас сегодня возросла. Сбоев в поставках нет, но напряженность есть – работаем, так сказать, с колес", - сказал Борзенко.

Он отметил, что в настоящее время возникают проблемы с поиском поставщиков, имеющих лицензии на производство медицинского кислорода.

"В целях снижения зависимости от поставок кислорода в больницы Аксайского района на этой неделе приобретено 10 концентраторов кислорода высокой мощности и 10 увлажнителей кислорода. Также производится дополнительный монтаж кислородной системы в подразделениях центральной районной больницы", - добавил Борзенко.

Он также уточнил, что в ЦРБ сейчас перепрофилированы койки двух этажей стационарного комплекса под прием пациентов с пневмонией, открыто три дополнительных кабинета неотложной помощи, которые в день принимают до 200 человек.

В свою очередь губернатор Василий Голубев поручил министерству промышленности региона и областному Минздраву разобраться в потребностях и проблемах с поставкой кислорода в больницы области.

"У нас есть всё, чтобы производить и поставлять кислород в необходимых количествах", - заявил Голубев.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эту информацию, заявив, что "информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности". Утверждается, что " эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов".

По данным Роспотребнадзора на 21 октября, в Ростовской области зафиксировано 27 тыс. 467 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 292 человека. Выздоровели 21 889 пациентов, 690 – умерли. Коэффициент распространения – 1,02.