Аптеки Прикамья близки к нехватке антибиотиков и противовирусных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Аптечные сети Пермского края фиксируют недостаточные запасы антибиотиков и противовирусных средств на фоне повышенного спроса и увеличения числа новых случаев заражения ОРВИ и коронавирусом в регионе, сообщается в среду на сайте администрации губернатора и правительства края.

"До сентября этого года противовирусные и антибактериальные препараты имелись в аптечных сетях в достаточном количестве, что составляло в среднем трехмесячный запас. Начиная с октября, в Пермском крае зафиксирован ажиотажный спрос на эти виды препаратов. Это связано как с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, так и с распространением новой коронавирусной инфекции, увеличением контактных лиц, которым требуется медикаментозная профилактика. Если в прошлом году запасов, имеющихся сейчас, хватало на три месяца, то в текущей ситуации их хватит максимум на две недели", - сказала начальник управления по организации лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Струева, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что аптеки также сталкиваются и с задержкой поставок препаратов от производителей. Это связано с новым механизмом маркировки лекарств, который только вводится на территории всей страны. Также небольшие задержки поставок связаны и с ограниченными мощностями заводов - спрос оказался выше возможностей производителей.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил региональному Минздраву создать единую справочную службу по наличию лекарств в аптеках. "Посмотрите, в каком формате для людей будет удобнее - звонить по телефону или искать онлайн. От всех сетей мы получили согласие на подачу данных об остатках препаратов в магазинах и на складах, поэтому сейчас важно организовать процесс информирования жителей", - сказал губернатор.

Предполагается, что единая справочная заработает в течение недели.

Глава Прикамья отметил, что регион рассчитывает решить проблему с нехваткой препаратов в ближайшее время. "Сейчас занимаемся вопросами поставки в наши аптечные сети лекарственных препаратов. В ближайшее время мы планируем обсудить эти вопросы с нашими основными аптечными сетями, рассчитываю, что в самые ближайшие дни нехватку препаратов мы закроем", - подчеркнул он.

По последним данным, всего с начала эпидемии в Пермском крае зафиксировано 11 994 случаев заражения COVID-19, из них 8 072 заболевших выздоровели и 593 инфицированных скончались. За минувшие сутки числ заразившихся выросло на 132 человека.