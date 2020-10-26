Аптекам Алтая не хватает лекарств и градусников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти Алтайского края и Республики Алтай отметили нехватку лекарств в аптеках на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На пресс-конференции в Барнауле директор ГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита заявила, что в аптеках края из-за ажиотажного спроса стали пропадать антибактериальные препараты.

"Кроме того, наблюдаются проблемы с противовирусными препаратами, связанные с маркировкой: с предприятия партии не могут выдвинуться в регионе. Обе ситуации наложились друг на друга и мы получили проблему", - объяснила она.

По ее словам, также возник дефицит ртутных градусников, на которые также возник ажиотажный спрос. Дефицит градусников чиновники рассчитывают устранить в ноябре-декабре 2020 года.

Глава краевого Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19.

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечится с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", - сказала она на пресс-конференции.

Семина добавила, что из-за самолечения, в том числе антибиотиками, у жителей региона появляются осложнения.

В минувшую пятницу о жалобах на нехватку лекарств в аптеках говорил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Основной прирост заболевших показывают Горно-Алтайск и Майминский район, при этом в ряде районов ситуацию можно назвать достаточно стабильной. Тем не менее ситуация с распространением инфекции остается сложной. (...) Наблюдаются сбои в работе телефонов "горячих линий", очереди в поликлиниках, нехватка медикаментов в аптеках. Увеличилось количество обращений по этим вопросам. Необходимо привлекать к работе студентов-медиков и преподавателей медколледжа", - цитировала его пресс-служба администрации региона.

Хорохордин поручил перераспределять потоки пациентов, чтобы избегать их скопления, ликвидировать очереди и сократить время ожидания приема. По его словам, в семи стационарх республики развернуты 493 коронавирусных койки, из которых заняты больше 400. Губернатор поручил развернуть еще 50 таких мест в Чойской районной больнице.