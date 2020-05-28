Запуск в РФ маркировки лекарств к июлю оказался под угрозой срыва из-за эпидемии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минздрав РФ, Росздравнадзор и Минпромторг прорабатывают возможность переноса сроков введения обязательной маркировки лекарств, поскольку из-за сложившейся эпидемической обстановки в Россию не могут приехать технические специалисты для завершения отладки системы, а также поставить оборудование.

"В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов", - говорится в материалах Минздрава, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

В них отмечается, что из-за закрытия границ российские специалисты "не могут выехать за рубеж для приемки отдельных элементов оборудования и прохождения обучения и получения практических навыков работы на этом оборудовании".

В настоящее время Минпромторг России выявляет отечественных производителей, "у которых возникли трудности с поставками оборудования для маркировки, его запуском, завершением работ по валидации в связи с невозможностью приезда в Россию специалистов компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ из-за введения карантинных мер", сообщается в документах.

Вместе с тем, по данным Минздрава, 73% производителей уже зарегистрировались в системе для получения кодов маркировки лекарств. Однако 26% производителей "не активны" в части получения этих кодов.

Чтобы с рынка не исчезли лекарства дешевле 100 рублей, "поддерживается инициатива" освободить их от маркировки, говорится в документе.

Вместе с тем официально в пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" оперативно не ответили на просьбу прокомментировать возможность срока переноса маркировки.

2 июня в Госдуме состоится заседание межфракционной рабочей группы по проблемам лекарственного обеспечения граждан, где будет обсуждаться вопрос о маркировке лекарственных средств, сообщил "Интерфаксу" член данной группы Александр Петров (фракция "Единая Россия").

Он отметил, что будет проработано множество факторов, чтобы решить, откладывать ли введение маркировки: "Если решение будет неправильным или неточным, исчезнет хотя бы одно лекарство, то мы его не сможем заменить, как ботинки. Поэтому мы должны очень внимательно все посмотреть, и если не откладывать, то искать решение по каждому производителю, возможно по каждому производителю придется принимать точечные решения".

Обязательная маркировка лекарств в России должна была начаться с 1 января 2020 г. Однако сроки запуска маркировки отложили до 1 июля.

25 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами думской фракции "Единая Россия" заявил, что правительство РФ готово обсуждать вопрос о переносе сроков обязательной маркировки ряда товаров.