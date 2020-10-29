Глава Крыма допустил "ужесточение" графиков подачи воды в Симферополе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Режим подачи воды в дома жителей Симферополя, водохранилища которого обмелели, может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки в случае сохранения засушливой погоды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг.

"Если погоды не будет и до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки, график подачи воды останется. Здесь надо готовиться к ситуации, что при худшем прогнозе график до конца года останется в том же режиме. Если совсем будет плохо, будет ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром", - сказал Аксенов в эфире местного гостелеканала "Крым 24".

По его словам, сейчас Симферополь, нормативное потребление которого составляет 150 тысяч кубометров воды, получает из скважин около 50 тысяч кубометров, к середине весны этот показатель вырастет до 110. Планируется также строительство двух опреснительных станций мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. Работы, предположительно, займут 14 месяцев.

"Если решение будет принято в середине ноября, то мы ожидаем, что в конце 2021 года в худшем варианте, если зима будет без снега, ни капли осадков, вернуться к нормальной жизни", - добавил он.

Водная проблема Крыма

Как сообщалось, засушливая погода наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено около 50 млрд рублей.

По данным Минпромторга России, окончательное решение по строительству установок по опреснению морской воды для Крыма будет принято после анализа других вариантов решения проблемы дефицита воды на полуострове.