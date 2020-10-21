Бывшего замдиректора Росгвардии заподозрили в мошенничестве

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Милейко задержан в рамках расследования дела о мошенничестве", – сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка Милейко была начата по инициативе Росгвардии после внутренней проверки ведомства.

О задержании Милейко сообщал в среду "Коммерсантъ". По данным газеты, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Интерфаксу", что в отношении Милейко действительно проводилась служебная проверка.

"В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающихся бывшего заместителя Директора Росгвардии Милейко, заявляем, что с лета 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в Федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны ГУСБ ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Летом 2019 года он был уволен", – сказал Грибакин.

Милейко в разное время занимал командующие должности во внутренних войсках МВД. В 2014 году был замполпреда президента в СКФО.

В 2017 году был назначен на должность замдиректора Росгвардии, занимал эту должность до июля 2019 года.