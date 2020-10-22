Экс-замдиректора Росгвардии планируется взять под домашний арест

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, задержанный по делу о мошенничестве, скорее всего, будет взят под домашний арест, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в четверг.

"В настоящее время его статус - задержанный на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в суд завтра", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что, "с учетом ряда обстоятельств, в том числе возраста и военных заслуг, следствие будет просить в отношении генерала меру пресечения в виде домашнего ареста".

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщил, что экс-замглавы Росгвардии генерал-лейтенант Милейко был задержан в минувшую среду, 21 октября, по подозрению в мошенничестве.

Со своей стороны, представитель Росгвардиии Валерий Грибакин заявил "Интерфаксу", что ранее в отношении Милейко проводилась служебная проверка. По ее результатам он был уволен со службы летом 2019 года.

Между тем еще один источник агентства уточнил, что уголовное дело в отношении высокопоставленного росгвардейца было возбуждено по материалам Московской городской военной прокуратуры в связи с информацией о возможных финансовых нарушениях в силовом ведомстве, в котором Милейко отвечал за тыловое снабжение.