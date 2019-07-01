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Начальник управления Росгвардии по контролю за оружием ушел в отставку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов покинул свой пост, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.

В РоссииИсточник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея МеликоваИсточник узнал о грядущей отставке первого замглавы Росгвардии Сергея МеликоваЧитать подробнее

"Веденов ушел уже месяц назад по достижению максимального срока службы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возможный уход первого заместителя директора ведомства Сергея Меликова, зама по тылу Сергея Милейко и Веденова - не связанные между собой события.

"Причина ухода Меликова лежит в несколько другой плоскости. Вообще, нет никакой единой системы, просто все так совпало", - подчеркнул источник.

Ранее информацию об отставках в Росгвардии "Интерфаксу" подтверждал другой осведомленный источник. По его сведениям, рапорт подали Меликов, Милейко, замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, а также еще несколько генералов из команды Меликова.

Росгвардия

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