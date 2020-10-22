"Аврора" отложила возобновление рейсов из Владивостока в Сеул

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила, что отложила возобновление регулярных полетов по маршруту Владивосток - Сеул - Владивосток. Ранее она планировала их возобновить с 23 октября.

"Аврора" ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между РФ и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению", - объяснил перевозчик.

Как только эти вопросы будут решены, полеты в Сеул возобновятся.

Сообщалось также, что "Аврора" с 1 ноября планирует возобновить регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Токио-Владивосток.

В середине сентября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что до конца месяца будет возобновлено авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.

Пока регулярных рейсов из Владивостока за рубеж нет. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам восьми месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 897 000 человек, что почти в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот", 49% - правительству Сахалинской области. Сейчас в парке перевозчика 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.