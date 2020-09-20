"Аэрофлот" начал продавать билеты в Бишкек, Минск, Нур-Султан и Сеул

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Бишкек (Киргизия), Минск (Белоруссия), Нур-Султан (Казахстан) и Сеул (Южная Корея).

По данным системы бронирования перевозчика, рейсы в столицу Киргизии возобновятся с 23 сентября и будут выполняться четыре раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям). В столицу Белоруссии "Аэрофлот" начинает летать 26 сентября с частотой один раз в неделю (по субботам).

Полеты в Нур-Султан начнутся 27 сентября, следует из данных системы бронирования, они заявлены с частотой раз в неделю (по воскресеньям). Билеты в Сеул доступны на рейсы, начиная с 1 октября, заявленная частота - также раз в неделю (по четвергам).

В пресс-службе "Аэрофлота" пока не комментировали перезапуск рейсов в эти города.

18 сентября стало известно, что оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.

Полеты разрешены с периодичностью раз в неделю с каждой стороны.