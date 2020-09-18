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РФ возобновит рейсы в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Южную Корею

РФ возобновит рейсы в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Южную Корею
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.

Как следует из сообщения оперативного штаба, принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск).

Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".

Авиасообщение между странами было прекращено весной текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции - Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

3 сентября стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Россия Казахстан Киргизия Южная Корея Белоруссия

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