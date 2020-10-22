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Суд подтвердил отказ в УДО фигуранту "московского дела" Жукову

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в четверг оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) Кириллу Жукову, осужденному в сентябре прошлого года за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

"Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила от 20 августа 2020 года в отношении Жукова Кирилла Сергеевича оставить без изменения, апелляционную жалобу и дополнение к ней адвоката (Светланы - ИФ) Байтуриной - без удовлетворения", - сказала судья в ходе заседания.

4 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима. Отбыв часть наказания в Нижнем Тагиле, осужденный подал ходатайство об УДО.

В августе стало известно, что суд в Нижнем Тагиле отказал ему в условно-досрочном освобождении. Адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина сказал "Интерфаксу", что суд мотивировал свое решение характеристикой осужденного от начальника колонии, где отбывает наказание Жуков. Согласно характеристике, Жуков "за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности". В документе также говорилось, что Жуков работает в колонии машинистом по стирке и ремонту спецодежды - "отношение к труду удовлетворительное".

По версии следствия, Жуков на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем. Вину он не признал.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября). По итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек.

После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.

Кирилл Жуков

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