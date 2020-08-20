Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Фигурант "дела 27 июля" Жуков получил отказ в УДО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении москвичу Кириллу Жукову, осужденного на три года колонии по делу "27 июля" о массовых протестах лета 2019 года. Об отказе судья заявила в ходе онлайн-трансляции.

Протесты в Москве

Судья пришла к выводу, что в колонии "Жуков не стремился доказать исправление" и "ни в чем себя с положительной стороны не проявил": не имел поощрений, в общественной жизни отряда не участвовал.

Адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина сообщила "Интерфаксу", что суд учел характеристику от начальника колонии, где Жуков отбывает наказание. В характеристике говорится, что осужденнный "характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности". "На основании вышеизложенного условно-досрочного освобождения осужденного не целесообразно", - считает начальник колонии.

В документе также говорится, что с начала февраля Жуков работает в колонии машинистом по стирке и ремонту спецодежды - "отношение к труду удовлетворительное". Однако там отмечается, что 30 декабря прошлого года его поставили на профилактический учет учреждения "как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов".

По словам адвоката, они намерены обжаловать такое решение суда. "Будем обжаловать в вышестоящий суд, куда именно пока не решили", - сказала Байтурина.

Тверской суд Москвы в сентябре 2019 года признал Жукова виновным в применении насилия, неопасного для жизни, к бойцу Росгвардии. Мосгорсуд оставил приговор первой инстанции без изменений.

По версии обвинения, Жуков 27 июля ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, силовик испытал физическую боль. Защита Жукова настаивала, что он только дотронулся до забрала и нет доказательств, что росгвардейцу было больно. Сам он вины не признал. Приговор он оспорил в ЕСПЧ.

27 июля в Москве прошла массовая несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В течение дня в центре города задержали больше 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к полицейским и росгвардейцам. Большинству фигурантов дела в итоге вменили применение насилия к силовикам.

Кирилл Жуков Мосгордума ЕСПЧ Росгвардия Тверской суд Нижний Тагил

Новости по теме

Новости

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Врачи не нашли травм у Навального

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Екатеринбургская епархия заявила о запуганных отцом Сергием монахинях

Экономический кризис

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 4 785 новых случаев COVID-19

Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком

Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Врачи оценили состояние Навального как тяжелое

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');