Фигурант "дела 27 июля" Жуков получил отказ в УДО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении москвичу Кириллу Жукову, осужденного на три года колонии по делу "27 июля" о массовых протестах лета 2019 года. Об отказе судья заявила в ходе онлайн-трансляции.

Судья пришла к выводу, что в колонии "Жуков не стремился доказать исправление" и "ни в чем себя с положительной стороны не проявил": не имел поощрений, в общественной жизни отряда не участвовал.

Адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина сообщила "Интерфаксу", что суд учел характеристику от начальника колонии, где Жуков отбывает наказание. В характеристике говорится, что осужденнный "характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности". "На основании вышеизложенного условно-досрочного освобождения осужденного не целесообразно", - считает начальник колонии.

В документе также говорится, что с начала февраля Жуков работает в колонии машинистом по стирке и ремонту спецодежды - "отношение к труду удовлетворительное". Однако там отмечается, что 30 декабря прошлого года его поставили на профилактический учет учреждения "как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов".

По словам адвоката, они намерены обжаловать такое решение суда. "Будем обжаловать в вышестоящий суд, куда именно пока не решили", - сказала Байтурина.

Тверской суд Москвы в сентябре 2019 года признал Жукова виновным в применении насилия, неопасного для жизни, к бойцу Росгвардии. Мосгорсуд оставил приговор первой инстанции без изменений.

По версии обвинения, Жуков 27 июля ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, силовик испытал физическую боль. Защита Жукова настаивала, что он только дотронулся до забрала и нет доказательств, что росгвардейцу было больно. Сам он вины не признал. Приговор он оспорил в ЕСПЧ.

27 июля в Москве прошла массовая несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В течение дня в центре города задержали больше 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к полицейским и росгвардейцам. Большинству фигурантов дела в итоге вменили применение насилия к силовикам.