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Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции оппозиции в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд приговорил к трем годам общего режима Кирилла Жукова, который на несогласованной акции 27 июля в Москве коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии.

Судья Мария Сизинцева признала его виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья.

Гособвинение просило для него четыре с половиной года колонии.

Защита Жукова заявила, что обжалует приговор.

Протесты в Москве

По версии обвинения, Жуков ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, в результате росгвардеец испытал физическую боль.

Подсудимый вину не признает и говорит, что только дотронулся до забрала шлема. Его защита указывала, что нет объективных доказательств тому, что силовику было больно, и требовала Жукова оправдать.

Несогласованная акция 27 июля в центре Москвы прошла в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было много сотрудников полиции и Росгвардии, они задержали больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, по нему были арестованы около полутора десятков человек.

3 сентября Тверской суд приговорил к реальным срокам в колонии общего режима еще двух фигурантов "дела 27 июля", Данилу Беглеца и Ивана Подкопаева, которых признали виновными в применении насилия к силовикам.

Дела еще пяти фигурантов СКР закрыл за недоказанностью их вины в участии в массовых беспорядках. Еще двоих - студента ВШЭ Егора Жукова и Сергея Фомина - СК попросил перевести под домашний арест. С Жукова сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, но предъявили новое - в призывах к экстремизму через интернет.

Кирилл Жуков СКР Мосгордума Тверской суд

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