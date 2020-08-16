Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Эдварда Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, готов ли он помиловать находящегося в России бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

"Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", - добавил Трамп.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.