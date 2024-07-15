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В суд в Москве поступило дело бывшего замдиректора Росгвардии Милейко

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Московский гарнизонный военный суд постуупило уголовное дело бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова.

Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК), общая сумма инкриминируемого ущерба составляет 395,7 млн рублей, сообщил Хинштейн.

"Эти средства, по версии следствия, были похищены при закупках вещевого имущества путем безбожного завышения стоимости, - написал депутат. - Напомню, что бывший генерал Милейко вместе с тогдашними руководителями Росгвардии еще в 2017 году передали все контракты на поставку "вещевки" мелкой фирме "СпецШвейСнаб", не способной выполнить и 1% объема".

Для нового суда Милейко этапировали в Москву из колонии в Кировской области, "откуда он уже в этом августе планировал условно-досрочно освободиться", добавил Хишнтейн.

Летом 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к шести годам колонии. Генерал был признан виновным в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК). Следствие и суд установили, что Милейко, разработав преступный план, "организовал хищение чужого имущества".

Согласно фабуле дела, в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в построенном для военных доме в Балашихе, где открыла парикмахерскую. Следствие установило, что недвижимость была реализована по подложным документам по стоимости, существенно ниже реальной.

Таким образом, действиями Милейко потерпевшему в лице управления Росимущества по Московской области был нанесен ущерб на сумму в 9 776 000 рублей. Милейко был арестован в 2020 году.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.

Александр Хинштейн Валерий Грибакин Балашиха Москва Росгвардия Игорь Шальнов Сергей Милейко
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