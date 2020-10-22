Камеру с CEO банка "Траст" Хабарова закрыли на двухнедельный карантин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заместитель президента-председателя правления, главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров оказался на карантине в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" ("Кремлевский централ") из-за пневмонии у одного из его сокамерников, сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Яков Мастинский.

Юрист уточнил, что камеру, в которой содержится Хабаров, закрыли на карантин, а заболевший был из камеры эвакуирован.

"По странному совпадению карантин в камере ввели на следующий день после того, как Хабаров направил на имя начальника СИЗО "Матросская тишина", прокурора Москвы и следователя, ведущего дело, заявления с требованием немедленного его освобождения из-под стражи по причине того, что ему в десятидневный срок как подозреваемому не предъявлено обвинение", - отметил адвокат.

По его словам, 14 октября защитники были вызваны в СИЗО на следственные действия и предъявление обвинения Хабарову.

Следователь, пояснил Мастинский, решил проводить следственные действия в общем зале свиданий при большом скоплении людей и по связи с Хабаровым через стекло и решетку по телефону, нарушив право банкира на конфидециальное свидание с защитниками до первого допроса в качестве обвиняемого.

Защита настаивает, что Хабаров не приобрел статуса обвиняемого в течение десяти суток с момента оформления его задержания поздно вечером 8 октября, как предусматривает закон, и с вечера 18 октября содержится под арестом незаконно, в связи с чем должен быть немедленно освобожден.