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Камеру с CEO банка "Траст" Хабарова закрыли на двухнедельный карантин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заместитель президента-председателя правления, главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров оказался на карантине в спецблоке СИЗО "Матросская тишина" ("Кремлевский централ") из-за пневмонии у одного из его сокамерников, сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Яков Мастинский.

Юрист уточнил, что камеру, в которой содержится Хабаров, закрыли на карантин, а заболевший был из камеры эвакуирован.

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"По странному совпадению карантин в камере ввели на следующий день после того, как Хабаров направил на имя начальника СИЗО "Матросская тишина", прокурора Москвы и следователя, ведущего дело, заявления с требованием немедленного его освобождения из-под стражи по причине того, что ему в десятидневный срок как подозреваемому не предъявлено обвинение", - отметил адвокат.

По его словам, 14 октября защитники были вызваны в СИЗО на следственные действия и предъявление обвинения Хабарову.

Следователь, пояснил Мастинский, решил проводить следственные действия в общем зале свиданий при большом скоплении людей и по связи с Хабаровым через стекло и решетку по телефону, нарушив право банкира на конфидециальное свидание с защитниками до первого допроса в качестве обвиняемого.

Защита настаивает, что Хабаров не приобрел статуса обвиняемого в течение десяти суток с момента оформления его задержания поздно вечером 8 октября, как предусматривает закон, и с вечера 18 октября содержится под арестом незаконно, в связи с чем должен быть немедленно освобожден.

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество. По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Траст Михаил Хабаров Матросская тишина

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