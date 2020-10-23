В заливе Находка установили боновые заграждения из-за загрязнения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Боновые заграждения установлены в акватории залива Находка в Приморье, где обнаружено пятно загрязнения нефтепродуктами, сообщили журналистам в пресс-служба правительства края.

"В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения", - сказал собеседник агентства.

По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34,7 тыс. кв. метров. По предварительным данным ведомства, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер-Приморье".

На этой неделе жители Находки сообщили в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Позднее городские власти подтвердили факт загрязнения, но не уточнили масштабы. Источник загрязнения и вещество, попавшее в воду, точно не установлены.

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.