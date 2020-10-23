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В заливе Находка установили боновые заграждения из-за загрязнения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Боновые заграждения установлены в акватории залива Находка в Приморье, где обнаружено пятно загрязнения нефтепродуктами, сообщили журналистам в пресс-служба правительства края.

В РоссииПлощадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метровПлощадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метровЧитать подробнее

"В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения", - сказал собеседник агентства.

По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34,7 тыс. кв. метров. По предварительным данным ведомства, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер-Приморье".

На этой неделе жители Находки сообщили в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Позднее городские власти подтвердили факт загрязнения, но не уточнили масштабы. Источник загрязнения и вещество, попавшее в воду, точно не установлены.

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.

Находка Приморье

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