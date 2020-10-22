Власти приморской Находки подтвердили загрязнение залива

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти приморского города Находка подтвердили информацию о загрязнении одноименного залива, однако масштабы не уточняют. Ранее местные жители в соцсетях начали сообщать о крупном загрязнении.

"По данным краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается", - сообщил "Интерфаксу" представитель правительства края.

Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе по установке боновых заграждений. Планируется подключать спасателей.

Руководство АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод" сообщает, что вещество неизвестного происхождения было обнаружено в акватории, прилегающей к территории предприятия днем 21 октября.

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.