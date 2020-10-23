Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:23Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Эксперт счел загрязнение в Находке локальной экологической катастрофой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Загрязнение нефтепродуктами в акватории залива Находка - это экологическая катастрофа, но она имеет локальный характер, сообщил "Интерфаксу" главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

В РоссииПлощадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метровПлощадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метровЧитать подробнее

"Площадь загрязнения, как сообщается, около 35 тыс. кв. метров, это порядка 3,5 гектара, по отношению к площади всего залива Находка относительно небольшая, но, конечно, загрязнение вызывает негативные последствия. Под нефтяной пленкой морские обитатели чувствуют себя неблагополучно. Фитопланктон, зоопланктон, живущие в поверхностных слоях воды, могут погибнуть, нарушается фотосинтез. Если нефтяное загрязнение распространится в толщу воды, то при высокой концентрации могут погибнуть моллюски", - сказал он, добавив, что очень важно максимально быстро локализовать пятно и ликвидировать загрязнение.

Эксперт также не исключает, что от загрязнения может пострадать рыба.

"Конечно, это не промышленный промысловый район, в порту никто рыбу не ловит. Но рыба мигрирует. Например, стаи красноперки, которые обычно крутятся возле причалов, напитавшись нефтепродуктами или съев пропитанный нефтью планктон, потом могут приплыть в чистый район и попасть в сети. Ущерб водным биоресурсам, несомненно, есть. Компетентные органы могут его посчитать, существует соответствующая методика, предъявить виновным для компенсации", - сказал Раков.

"Конечно, это экологическая катастрофа, но она носит локальный характер", - подытожил эксперт.

На этой неделе жители Находки начали сообщать в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Городские власти подтвердили факт загрязнения 22 октября.

По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34,7 тыс. кв. метров, источник утечки устанавливается. По предварительным данным ведомства, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер-Приморье".

На месте разлива установлены боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение пятна.

Залив Находка расположен на востоке залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края. Включает бухты Находка, Врангеля, Козьмина, Новицкого и другие. На берегу залива находится третий по величине город Приморья - Находка, где живут около 150 тыс. человек, расположены порты, судоремонтный завод.

Находка Приморье

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Пандемия коронавируса

Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Площадь загрязнения залива Находка составила почти 35 тыс. кв. метров

Продажи iPhone 12 стартуют в России в пятницу

Что произошло за день: четверг, 22 октября

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Навальный попал в больницу

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');