Эксперт счел загрязнение в Находке локальной экологической катастрофой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Загрязнение нефтепродуктами в акватории залива Находка - это экологическая катастрофа, но она имеет локальный характер, сообщил "Интерфаксу" главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

"Площадь загрязнения, как сообщается, около 35 тыс. кв. метров, это порядка 3,5 гектара, по отношению к площади всего залива Находка относительно небольшая, но, конечно, загрязнение вызывает негативные последствия. Под нефтяной пленкой морские обитатели чувствуют себя неблагополучно. Фитопланктон, зоопланктон, живущие в поверхностных слоях воды, могут погибнуть, нарушается фотосинтез. Если нефтяное загрязнение распространится в толщу воды, то при высокой концентрации могут погибнуть моллюски", - сказал он, добавив, что очень важно максимально быстро локализовать пятно и ликвидировать загрязнение.

Эксперт также не исключает, что от загрязнения может пострадать рыба.

"Конечно, это не промышленный промысловый район, в порту никто рыбу не ловит. Но рыба мигрирует. Например, стаи красноперки, которые обычно крутятся возле причалов, напитавшись нефтепродуктами или съев пропитанный нефтью планктон, потом могут приплыть в чистый район и попасть в сети. Ущерб водным биоресурсам, несомненно, есть. Компетентные органы могут его посчитать, существует соответствующая методика, предъявить виновным для компенсации", - сказал Раков.

"Конечно, это экологическая катастрофа, но она носит локальный характер", - подытожил эксперт.

На этой неделе жители Находки начали сообщать в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Городские власти подтвердили факт загрязнения 22 октября.

По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34,7 тыс. кв. метров, источник утечки устанавливается. По предварительным данным ведомства, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер-Приморье".

На месте разлива установлены боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение пятна.

Залив Находка расположен на востоке залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края. Включает бухты Находка, Врангеля, Козьмина, Новицкого и другие. На берегу залива находится третий по величине город Приморья - Находка, где живут около 150 тыс. человек, расположены порты, судоремонтный завод.