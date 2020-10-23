"Автодор" подготовил временную схему штрафов за проезд по ЦКАД без оплаты

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" разработала временный порядок взимания долгов за неоплату проезда по платным участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пишет "Коммерсантъ". Предполагается, что он будет действовать, пока не будут приняты все регламентирующие нормы по системе оплаты без шлагбаумов free-flow.

Временная схема представлена участвующим в строительстве дороги концессионерам ("Автобан", Крокус, АРКС).

Предполагается, что "Автодор" выпустит приказ о введении платного режима на ЦКАД. После этого проехать по ней бесплатно будет нельзя. Фото и видео проезда автомобилей будут передаваться в систему хранения данных, а за владельцами машин будет записана задолженность. Эту информацию будут передавать в Федеральную службу судебных приставов для взыскания долга.

В ФССП газете не смогли разъяснить, каким образом с автовладельцев будут взиматься эти долги.

С принятием необходимых законов и подзаконных актов система взимания платы за проезд по ЦКАД заработает полноценно.

Не оплативший проезд водитель через шесть дней получит требование Ространснадзора выплатить долг в течение 60 дней и уведомление "Автодора". Если он погасит задолженность в течение двух месяцев, штраф за неуплату будет отменен. Если не погасит, документы о задолженности перед оператором дороги и постановление о штрафе передадут в ФССП для взыскания. По истечении 60-дневного срока отменить штраф уже будет нельзя.

Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал, что две трети ЦКАД запустят до конца 2020 года. Министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что в ноябре будет запущена секция на северо-востоке Подмосковья, между трассами М11 и М7. По сведениям "Коммерсант", дорожные службы ориентируют на открытие дороги именно в ноябре.

Разработкой нормативов для ввода штрафов за неуплату за проезд по ЦКАД занимается правительство. В конце 2019 года в Госдуму были внесены поправки к закону об автодорогах, вводящему запрет на бесплатный проезд, который уже принят и подписан президентом. Также были внесены поправки в КоААП о штрафах за бесплатный проезд и поправки к Бюджетному кодексу, в соответствии с которыми взысканные через штрафы средства будут направляться в Федеральный дорожный фонд.

Госдума утвердила в первом чтении поправки к КоАП, которые еще будут дорабатываться до 20 ноября, поправки к Бюджетному кодексу не рассматривались.

ЦКАД (A113) задумана как платная альтернатива "малой бетонке" (А107). Строить ее начали в 2014 году, общая протяженность кольца составит 330 км. Ее бесплатная секция на западе Подмосковья уже частично открыта для движения. В начале сентября правительство увеличило финансирование ЦКАД с 320,5 млрд рублей до 341,2 млрд рублей.