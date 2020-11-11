Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" в понедельник запустила движение на третьем пусковом комплексе строящейся Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3), который входит в состав автотранспортного коридора "Европа - Западный Китай", передал корреспондент "Интерфакса".

"С открытием этого участка мы пересекли так называемый "экватор" ЦКАДа. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня будет работать полноценно. Мы очень надеемся, что к концу года еще порядка ста километров ЦКАДа поедет, и нам останется только небольшая часть на следующий год", - сказал глава набсовета "Автодора", вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на торжественной церемонии открытия ЦКАД-3.

На церемонии присутствовали, в частности, экс-министр транспорта Евгений Дитрих и недавно возглавивший Минтранс РФ глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Финальная стоимость третьего участка, который стал самым протяженным в составе нового кольца вокруг Москвы (105,9 км), по данным "Автодора", составила 100,9 млрд рублей (59 млрд руб. - частные инвестиции и средства банков, остальное - бюджетные вложения).

При этом стоимость строительства по концесионному соглашению "Автодора" с ООО "Автодорожная строительная корпорация" (АСК) на этапе его заключения в 2016 году составляла 81,4 млрд руб. (42,2 млрд руб. из бюджета, 39,2 млрд руб. - привлеченные средства).

Генподрядчиком строительства выступило АО "ДСК "Автобан".

ЦКАД-3 проходит по территории севера и северо-востока Подмосковья, соединяет трассы М-11 "Нева" и М-7 "Волга", являясь частью международного автотранспортного коридора "Европа - Западный Китай", который должен полностью заработать в 2024 году с запуском строящейся трассы М-12 от Москвы до Казани.

На участке построены четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений (в числе которых пять экодуков), 17 мостов (включая мост через канал имени Москвы) и 47 путепроводов.

На ЦКАД-3, как и на всем протяжении кольца, будет действовать система безбарьерной оплаты free flow. Стоимость проезда для легковых машин без транспондера здесь составляет 510 руб., с транспондером - 225 руб., для грузовиков - 1,66 тыс. рублей и 840 руб. соответственно. Система скидок по транспондеру "Автодора" T-pass предусматривает дисконт от 15% до 50%, в зависимости от протяженности маршрута (правило "дальше едешь - меньше платишь").

Изначально планировалось сдать ЦКАД-3 в 2018 году, но сроки не раз переносились. Год назад они были сдвинуты до ноября 2020 года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, его планировалось завершить в 2019 году. Актуальный срок ввода дороги на всем протяжении - 2021 год. Общая протяженность ЦКАД составит более 336 км. Стоимость проекта, по оценке Счётной палаты на лето текущего года, с учётом доделок превышает 330 млрд руб.