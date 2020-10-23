Влияние генетических факторов на течение COVID оказалось невелико

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ученые выявили несколько генетических факторов, влияющих на тяжесть заболевания COVID-19, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

"Каждый из выявленных генных вариантов представляет собой, в принципе, потенциальную молекулярную мишень для терапии. Плохо то, что, по мнению исследователей, общее влияние генетических факторов на протекание COVID-19 относительно невелико, так что панацеи с этой стороны ждать не стоит", - говорится в публикации.

Тем не менее, эти данные могут помочь заранее оценить риски тяжелого течения болезни у конкретного человека и выявить людей с повышенной уязвимостью.

В частности, оказалось, что группа крови сама по себе может влиять на способность заразиться коронавирусом: человек с II группой (А) более уязвим, а с I группой (O) более защищен, однако защитный эффект довольно мал.

Также выяснилось, что участок хромосомы-3, содержащий шесть генов, имеет большую ценность для прогнозирования течения болезни: наличие определенной генной конфигурации в этой области хромосомы сегодня является самым мощным генетическим фактором риска тяжелого течения COVID-19.

"Даже одна такая копия (на одной из двух парных хромосом) более чем вдвое увеличивает шансы на развитие тяжелой формы болезни у инфицированного человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вариант - наследие неандертальцев и сейчас встречается примерно у 16% европейцев и 50% жителей Южной Азии.

Под подозрение ученых попали ген CCR2, кодирующий рецептор хемокинов (белков, участвующих в развитии воспаления), и ген SLC6Z20, кодирующий клеточный белок, который взаимодействует с рецептором, с чьей помощью коронавирус проникает в клетку.

Ученым удалось выявить еще несколько потенциальных генетических маркеров тяжелого течения болезни, например, ген IFNAR2, кодирующий рецептор интерферонов - белков, участвующих в противовирусной иммунной защите.

"У каждого четвертого европейца встречается один из вариантов этого гена, который на треть повышает риск развития тяжелой формы COVID-19. Также было показано, что редкие мутации в этом и ряде других генов, связанных с интерферонами, могут объяснить около 4% тяжелых случаев болезни. Эти результаты вселяют надежду на интерфероны как перспективные лекарства при COVID-19", - отмечается в публикации.

Кроме того, некоторые варианты генов DPP9 и TYK2 могут способствовать усилению воспалительных реакций в ответ на вирусное повреждение легких, что для некоторых пациентов может оказаться смертельным. Лекарства, которые нацелены на соответствующие белки, уже существуют - это препараты против диабета и артрита.

Интерес представляют также гены OAS, кодирующие белки, которые активируют фермент, расщепляющий вирусную РНК; ген FOXP4, связанный с раком легких, а также ген, который ранее ассоциировали с тяжелыми последствиями гриппа: варианты этого гена могут повышать восприимчивость к COVID-19 у мужчин.