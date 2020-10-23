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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
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Голикова заявила, что люди с диабетом в 10 раз чаще заражаются COVID

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Больные сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10,3 раза чаще остальных и подвержены более высокому риску летального исхода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией - самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще", - сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

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По ее словам, у больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и более высокая смертность. Как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев коронавируса и наиболее часто преобладает в группе пациентов тяжелого течения и осложняется повышением гликемии в 90% случаев, уточнила Голикова.

По словам вице-премьера, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с диагнозом сахарный диабет выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей - на 5,3%. На начало года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн случаев заболевания сахарным диабетом, среди детей - 48,8 тыс. Инвалидов-диабетиков насчитывается 326 тыс. среди взрослых и 41 тыс. - среди детей.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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