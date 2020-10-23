Кремль прояснил степень участия Путина в отправке Навального за рубеж

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Роль президента РФ Владимира Путина в отправке оппозиционера Алексея Навального за границу заключалась в общении с Генпрокуратурой по поводу имевших место ограничений, в остальном это была прерогатива медиков, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты процитировали прозвучавшие в четверг, 22 октября, высказывания главы государства в ходе его общения с экспертами дискуссионного клуба "Валдай" и поинтересовались степенью вовлеченности Путина в процесс отправки Навального на лечение за рубеж.

"Цитируя Путина, вы упустили самый важный момент: президент говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения для Навального в правах на выезд за границу - он не мог выезжать за границу", - сказал Песков.

"В этой части - да, это мог сделать только президент, а разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее - это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей", - заключил Песков.

Что сказал Путин по ситуации с Навальным

Накануне Путин рассказал, что лично просил генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него на ограничения.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября. "Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - сказал Путин. "У него были ограничения на выезд", - добавил глава государства.

Путин пояснил, что у Навального были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Президент напомнил, что версия с отравлением оппозиционера звучит не в первый раз. "Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал Путин.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В ОЗХО в свою очередь подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.