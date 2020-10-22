Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение
Специальный медицинский самолет Bombardier Challenger 604 во время прибытия в берлинский аэропорт
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лично просил генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него на ограничения.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"У него были ограничения на выезд", - добавил он.

Путин пояснил, что у Навального были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Президент рассказал, что версия с отравлением оппозиционера звучит не в первый раз.

"Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал Путин.

Впервые об участии Путина в отправке Навального за границу заявил 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, оппозиционера в России "искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента".

"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику, - считает спикер. - И делать такие заявления может только непорядочный человек".

Так Володин отреагировал на интервью Навального журналу Der Spiegel. В нем оппозиционер высказал мнение, что российский президент причастен к его отравлению. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - цитирует Spiegel Навального.

Президент РФ предложил европейским партнерам участие России в совместном расследовании инцидента с Навальным.

"Я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши приехали специалисты в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами. Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. Если это действительно криминальное событие, расследовать это", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Генпрокуратура РФ в соответствии с соглашениями с Германией неоднократно просила дать биологический материал и официальное заключение, подтверждающее, что Навальный мог быть отравлен "Новичком".

"Ну, дайте нам пожалуйста материалы: биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли в свою очередь доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела", - сказал Путин.

"Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет", - добавил он.

"Сказали, там нашли следы "Новичка". Потом все было передано в ОЗХО и вдруг нам говорят, "это не "Новичок", это что-то другое". Так это "Новичок" или не "Новичок"? Возникают сомнения в том, что было сказано в начале", - заявил президент.

"Давайте это вместе расследовать. Если это так, то мы безусловно это следствие проведем", - сказал он.

Путин напомнил, что в России были случаи покушения на общественных деятелей и бизнесменов. "Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны", - сказал президент.

"Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей", - подчеркнул Путин.

Инцидент с оппозиционером

Навальному стало плохо и он впал в кому при перелете из Томска в Москву рейсом S7 20 августа. Пилоты экстренно сели в Омске, там его доставили в токсикологическую реанимацию. Два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его спецрейсом в берлинскую клинику Charite по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В ОЗХО в свою очередь подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. "Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Владимир Путин Алексей Навальный

Новости

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Путин оценит возможность остаться президентом после 2024 года, "когда придет время"

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес

Президент РФ заявил, что "его не колышат" обвинения в его адрес
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин признал разногласия с Турцией по Карабаху, но не нашел нужды стрелять

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию
Пандемия коронавируса

Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Прокуратура проверит сигнал о загрязнении Волги в Ярославской области

ДТП с участием Михаила Ефремова

Защита продолжит обжалование приговора Ефремова в кассации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');