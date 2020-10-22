Путин заявил, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение

Специальный медицинский самолет Bombardier Challenger 604 во время прибытия в берлинский аэропорт Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что лично просил генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него на ограничения.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"У него были ограничения на выезд", - добавил он.

Путин пояснил, что у Навального были ограничения на выезд, связанные с судебным следствием и уголовным делом.

Президент рассказал, что версия с отравлением оппозиционера звучит не в первый раз.

"Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?" - сказал Путин.

Впервые об участии Путина в отправке Навального за границу заявил 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, оппозиционера в России "искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента". "Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику, - считает спикер. - И делать такие заявления может только непорядочный человек". Так Володин отреагировал на интервью Навального журналу Der Spiegel. В нем оппозиционер высказал мнение, что российский президент причастен к его отравлению. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - цитирует Spiegel Навального.

Президент РФ предложил европейским партнерам участие России в совместном расследовании инцидента с Навальным.

"Я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши приехали специалисты в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами. Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. Если это действительно криминальное событие, расследовать это", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что Генпрокуратура РФ в соответствии с соглашениями с Германией неоднократно просила дать биологический материал и официальное заключение, подтверждающее, что Навальный мог быть отравлен "Новичком".

"Ну, дайте нам пожалуйста материалы: биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли в свою очередь доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела", - сказал Путин.

"Но ничего же не дают. Как вы объясните, почему? Объяснения нет", - добавил он.

"Сказали, там нашли следы "Новичка". Потом все было передано в ОЗХО и вдруг нам говорят, "это не "Новичок", это что-то другое". Так это "Новичок" или не "Новичок"? Возникают сомнения в том, что было сказано в начале", - заявил президент.

"Давайте это вместе расследовать. Если это так, то мы безусловно это следствие проведем", - сказал он.

Путин напомнил, что в России были случаи покушения на общественных деятелей и бизнесменов. "Это все расследовано в России, найдены виновные и наказаны", - сказал президент.

"Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей", - подчеркнул Путин.

Инцидент с оппозиционером

Навальному стало плохо и он впал в кому при перелете из Томска в Москву рейсом S7 20 августа. Пилоты экстренно сели в Омске, там его доставили в токсикологическую реанимацию. Два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его спецрейсом в берлинскую клинику Charite по приглашению канцлера Ангелы Меркель.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

В ОЗХО в свою очередь подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. "Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.