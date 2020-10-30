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Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после полного восстановления, сейчас он чувствует себя лучше.

"Что касается возвращения и здоровья. Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее (...) Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же", - сказал Навальный в эфире YouTube-канала "Навальный.Live".

По его словам, врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали в коме в реанимацию.

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С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, сейчас он находится на реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские специалисты не обнаружили.

Вместе с тем, немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей, но те это отрицают.

В России проверку по инциденту с Навальным начало управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Хроника 20 августа – 30 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный

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