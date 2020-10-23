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Ущерб от разлива топлива в красноярском поселке Хатанга превысил 25 млн рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов в поселке Хатанга на севере Красноярского края, где в конце сентября перевернулся резервуар с топливом, причинил вред почве на сумму более 25,5 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры со ссылкой на данные Росприроднадзора.

В сообщении говорится, что в результате действий неустановленных лиц опрокинулась емкость с нефтепродуктами. В результате произошло загрязнение земельного участка, площадью 4 тыс. 369, 2 кв.м. Общий размер вреда почве, согласно расчетам Росприроднадзора, составил 25 млн 559 тыс. 820 рублей, говорится в сообщении.

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В надзорном ведомстве поясняют, что если виновное в загрязнении почвы лицо не установлено, то за устранение последствий инцидента должны отвечать собственники земельных участков. Ими в данном случае являются администрация поселка Хатанга и Росимущество.

В настоящее время прокурор Таймырского района обратился в суд с иском к администрации сельского поселения и управлению Росимущества в Красноярском крае, Хакасия и Туве, чтобы обязать их произвести очистку и рекультивацию загрязненной земли.

Как сообщалось, прокуратура выявила факт разлива нефтепродуктов в реку Хатанга и на почву в Красноярском крае. Инцидент произошел 27 сентября во время шторма при перекачке ГСМ по временному трубопроводу, ведущему от танкера на склад ГСМ ООО "Энергия". При этом перекачка осуществлялась за пределами акватории морского порта Хатанга. В местной администрации сообщили, что топливо предназначалось для жизнеобеспечения села на ближайший год.

Красноярский край Хатанга

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