Вспышка коронавируса произошла в НИИ онкологии Томского медцентра

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три отделения НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНМЦ) закрыты на карантин из-за большого количества заразившихся коронавирусом медиков и пациентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТНМЦ.

"Отделения торакальной онкологии, гинекологии, общей онкологии, рассчитанные в сумме на 110 мест, закрыты на карантин из-за большого количества заболевших. Персонал находится на изоляции, пациентов без положительного анализа на коронавирус распустили по домам, а с положительным – перевели в респираторные госпитали", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также отложены запланированные операции и лечение, но экстренных больных – несколько человек – оставили в отделении.

В пресс-службе отметили, что очаг заболевания уже локализован и сотрудники начинают выздоравливать, поэтому со следующего понедельника по пятницу закрытые отделения, как ожидается, начнут открываться друг за другом.

По последним данным, в Томской области установлено 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 7 522, умерших – 111.