Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля через год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года, если будет принято решение выпустить такую валюту, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию. Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того чтобы все было отработано и мы понимали, как это все работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года", - сказала она.

В середине октября ЦБ опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты, но окончательное решение не принято. Отзывы и замечания по проекту регулятор будет принимать до конца 2020 года.

"И по мере получения тех результатов мы будем двигаться дальше. Основное, конечно, сейчас - оценить плюсы и риски такого решения", - уточнила Набиуллина 23 октября.

В докладе регулятора говорилось, что ЦБ изучает возможность дополнить безналичную и наличную форму рубля цифровой формой.

"Цифровой рубль - это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег", - отмечал ЦБ. Цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн, так и в офлайн-режиме.