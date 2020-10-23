Возбуждено уголовное дело о реставрации Александровских ворот

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту повреждения Александровских ворот Охтинских пороховых заводов - объекта культурного наследия. Об этом сообщила городская прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что арендатор памятника начал его реставрировать, не получив согласованные проектные документы и разрешение на работы.

В результате ворота были частично демонтированы, "повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия", отметило надзорное ведомство.

21 октября председатель СКР Александр Бастрыкин, посмотрев сюжет о разрушении ворот по телевизору, поручил руководству петербурского главка СК изучить ситуацию на предмет необходимости доследственной проверки.

Александровские ворота год назад по программе "аренда за рубль" попали к арендатору, который в течение семи лет обязан их отреставрировать .

Каменные Александровские ворота были построены на берегу реки Охты в 1805 году. Сооружение выполнено в классическом стиле по проекту архитектора Федора Деменцова.