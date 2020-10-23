Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Возбуждено уголовное дело о реставрации Александровских ворот

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту повреждения Александровских ворот Охтинских пороховых заводов - объекта культурного наследия. Об этом сообщила городская прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что арендатор памятника начал его реставрировать, не получив согласованные проектные документы и разрешение на работы.

В результате ворота были частично демонтированы, "повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия", отметило надзорное ведомство.

21 октября председатель СКР Александр Бастрыкин, посмотрев сюжет о разрушении ворот по телевизору, поручил руководству петербурского главка СК изучить ситуацию на предмет необходимости доследственной проверки.

Александровские ворота год назад по программе "аренда за рубль" попали к арендатору, который в течение семи лет обязан их отреставрировать .

Каменные Александровские ворота были построены на берегу реки Охты в 1805 году. Сооружение выполнено в классическом стиле по проекту архитектора Федора Деменцова.

Петербург Охта Александровские ворота СКР Александр Бастрыкин прокуратура

Новости по теме

Новости

Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России

Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России
Пандемия коронавируса

Эксперт из РФ не исключил необходимость регулярно прививаться от COVID

Бывший вице-президент "Евросети" Левин арестован по делу об убийстве

В Хасавюрте убили бойца смешанных единоборств

Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам

Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам
Экологическая катастрофа на Камчатке

Министр заявил о начале восстановления подводного мира у берегов Камчатки

Экологическая катастрофа на Камчатке

Фактор, с которым связали ЧП на Камчатке, нарекли "медвежьим приливом"

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда

Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год

Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');